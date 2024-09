IAA Transportation: Stammzellenspender gesucht

Die Logistikinitiative Blut transportiert aus Osnabrück und das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) veranstalten bei der IAA Transportion (17. bis 22. September) in Hannover erstmalig eine Typisierungsaktion. Messebesucher und Aussteller im Alter zwischen 17 und 55 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland können sich auf dem Freigelände am Stand P53 nach einem Wangenabstrich registrieren lassen. Die Aktion wird unterstützt von Krone Trailer und dem Messeveranstalter, dem Verband der Automobilindustrie. (aum)