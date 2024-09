Dacia mit höchstem Marktanteil seit Start in 2005

Dacia verkaufte in den ersten acht Monaten des Jahres 48.772 Fahrzeuge der Marke. Bei einem um 0,3 Prozent schrumpfenden Gesamtmarkt legte die Marke also um 2,4 Prozentpunkte zu. 36.608 der Zulassungen erfolgten für private Kunden. Mit 75 Prozent Privatanteil ist Dacia erneut Branchenprimus. Der Anteil des Privatmarktes am Dacia-Geschäft lag im August bei 5,9 Prozent, der Gesamtmarktanteil bei 2,6 Prozent. (aum)