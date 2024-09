Skoda Elroq prägt die neue Designsprache bei Skoda

Skoda Auto zeigt am World EV-Day Details des neuen Skoda Elroq, der als erstes Serienfahrzeug der Marke in der Designsprache Modern Solid gestaltet ist. Die ersten Exterieurskizzen des Elroq geben einen Vorgeschmack auf sein Design, darunter die neue Skoda Wortmarke und die in den markanten vorderen Stoßfänger integrierten Matrix-LED-Scheinwerfer.

Die Exterieurskizzen des Elroq zeigen eine komplett neu gestaltete, auffällige Fronthaube. Den traditionellen Skoda-Kühlergrill ersetzt nun das „Tech-Deck-Face“. Geteilte Scheinwerfer bestimmen die Frontansicht, deren obere Partie schmaler ausfällt und sich nahtlos bis zu den Kotflügeln zieht. Die Skoda-Wortmarke in „Unique-Dark-Chrom“ ziert die Fronthaube. Zum speziellen Auftritt tragen auch der neue Lackton Timiano-Grün sowie die robusten Stoßfänger vorne und hinten bei.



Ein auffälliger Dachspoiler und schlanke LED-Heckleuchten prägen die Rückansicht des Elroq. Elemente in Unique-Dark-Chrom setzen visuelle Akzente, zum Beispiel mit der Wortmarke am Heck und mit dem zweidimensionalen Skoda Logo im Mittelpunkt der Leichtmetallfelgen. (aum)