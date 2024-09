Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven

Von morgen bis zum Sonnabend, 14. September, trifft sich die internationale Automobilindustrie in Frankfurt zur alljährlichen „Automechanika“. Teilnehmer aus über 170 Nationen werden an den fünf Messetagen erwartet, darunter rund 4200 Aussteller aus Industrie, Werkstatt und Handel. Die Schwerpunkte der diesjährigen Messe liegen auf den Themen Elektrifizierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Vernetzung, KI und Recruiting.

„Seit ihrem Bestehen, und das sind inzwischen mehr als 50 Jahre, bietet die Automechanika in Frankfurt Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme der Automobilwirtschaft mit all ihren Branchensegmenten“, sagt Detlef Braun, Geschäftsführer Messe Frankfurt. Er spricht von einer ungebrochenen Innovationskraft des Automotive Aftermarket. „Wenn wir in Zeiten digitaler Transformation eine Rekordzahl von Einreichungen bei den Innovation Awards erhalten, ist das ein sehr positives Zeichen.“ (aum)