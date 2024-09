Toyota startet mit Online-Leasing

Begleitet von einer breit angelegten Kampagne, die auf dem Mond spielt, digitalisoert Toyota den Weg zum nächsten Auto: Unter dem Motto „Klicken. Leasen. Fahren.“ führt das in Zusammenarbeit mit der Toyota Kreditbank und Partnern entwickelte Online-Leasing in fünf Schritten zum Neuwagen. Über die Toyota-Website können Kunden ihr Wunschauto individualisieren. Das Angebot wird anschließend digital signiert; das Fahrzeug beim bevorzugten Toyota-Händler ausgeliefert.

Der abschließende Überblick informiert über die monatliche Leasingrate. Auch höhere Laufleistungen als 10.000 Kilometer pro Jahr und Laufzeiten zwischen 36 und 48 Monaten sind möglich. Eine Sonderzahlung ist im Online-Leasing nicht vorgesehen. Wer sich dennoch dafür entscheidet, verringert seine monatliche Belastung. Das Angebot umfasst national einheitliche Überführungs- und Zulassungskosten.



Mario Köhler, COO & Commercial Director der Toyota Deutschland, sagt zu: „Nutzerinnen und Nutzer erhalten bei Bedarf im gesamten Leasingprozess Unterstützung vom Toyota-Verkaufsteam auch per WhatsApp und Videoberatung.“ Das in Zusammenarbeit mit dem Handel entwickelte markiere einen wichtigen Schritt in der Digitalisierung des Verkaufsprozesses bei Toyota. (aum)