Zwei Italiener beim Concours d’Élégance in Chantilly

Alfa Romeo und Lancia treten beim „Chantilly Arts & Élégance Richard Mille“ (12. bis 15. September) mit aktuellen und historischen Modellen an. Bei der exklusiven Veranstaltung auf Schloss Chantilly im Norden von Paris erlebt zum einen der Alfa Romeo 33 Stradale seine Frankreich-Premiere. Der nur 33 Mal in Handarbeit gefertigte Supersportwagen nimmt auch an dem dortigen Concours d'Élégance-Schaulaufen teil. Dort trifft er dann auf auch das Konzeptfahrzeug Pu+Ra HPE von Stellantis-Schwestermarke Lancia.

Im historischen Abschnitt präsentiert Alfa außerdem den 33 Spider Cuneo, eine Pinifarina-Designstudie aus dem Jahr 1971 in extremer Keilform und mit straffen und kantigen Linien. Keilform kann auch Lancia mit dem Stratos, mit dem die wiederbelebte Marke an ihre Erfolge im Motorsport der 1970er Jahre erinnern will.



„Chantilly Arts & Élégance Richard Mille“ ist seit 2014 einer der weltweiten Höhepunkte der Oldtimer-Szene. Der automobile Schönheitswettbewerb auf dem Gelände des Schlosses aus dem 16. Jahrhundert wird häufig mit dem Concorso d’Eleganza in der Vila d’Este am Comer See in Italien oder dem US-amerikanischen Gegenstück im kalifornischen Pebble Beach verglichen. Dabei orientiert sich der französische Concours d’Élégance an Vorbildern aus den 1920er Jahren. Jedes Fahrzeug im Wettbewerb wird von einem Model begleitet, das die neuesten Kreationen der großen Modedesigner zeigt. Private Alfa Romeo-Besitzer nehmen regelmäßig an dem Event teil. 2016 gewann ein Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta Touring aus dem Jahr 1938 den prestigeträchtigen Titel „Best of Show“.



Zum ersten Mal beteiligt sich Alfa Romeo nun auch werksseitig am Concours. Der 53 Jahre alte Alfa Romeo 33 Spider Cuneo steht normalerweise im Werksmuseum der Marke im norditalienischen Arese. Darüber hinaus präsentiert die Mailänder Marke auf Schloss Chantilly seine aktuelle Modellpalette, allen voran den neuen Kleinwagen-SUV Junior. Ebenso stellt auch Lancia den Besuchern den neuen Ypsilon, der in Deutschland erst Mitte 2025 starten soll, für Probefahrten zur Verfügung. (aum)