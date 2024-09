Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade: Surrendes Schmuckstück

Gemeinsam mit Porsche Asia Pacific haben die Sonderwunsch-Experten der Porsche Exclusive Manufaktur einen außergewöhnlichen Taycan Turbo S realisiert. Ein spezieller Pigmentlack verleiht dem vollelektrischen Sportwagen eine exklusive Optik. Dabei kann sich je nach Lichteinfall und Blickwinkel die Farbe deutlich verändern. Inspiriert von dem Edelstein Jade, schimmert der vordere Teil des Unikats in verschiedenen grünlich-goldenen Facetten, zum Heck hin wechselt die Farbe in einen bläulich-schwarzen Farbton. Diese Chromaflair-Lackierung wird von Porsche hier erstmals mit einem Farbverlauf präsentiert.

Chromaflair-Pigmente beinhalten hauchdünne „Schuppen“, die je nach Blickwinkel des Betrachters in unterschiedlichen Farben erscheinen. Diese sogenannten Flakes bestehen aus einer lichtundurchlässigen und spiegelnden Kernschicht aus Aluminium, die wiederum von einer glasartigen Schicht umgeben ist. Je nach Dicke dieser transparenten Schicht ergeben sich unterschiedliche Farben. Insgesamt sind die Flakes nur etwa 1µm flach. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 50-mal so dick.



Die Lackierung wird mit sehr hohem Aufwand von Hand aufgetragen, wofür allein rund 80 Arbeitsstunden nötig sind. Als Farbkombination wurde „Urban Bamboo“, ein leuchtendes Grün mit Gelb- und Goldtönen, und „Shifting Carbon“, ein dunkles Grau mit Schwarz- und Blautönen, gewählt. Sie gipfelt im Namen des Fahrzeugs: Celestial Jade (Himmlische Jade). Speziell in Asien ist Jade ein edles und kostbares Material, das mit Glück und Langlebigkeit assoziiert wird.



Mit noch mehr fernöstlicher Symbolik aufgeladen wird das Einzelstück durch ein eigens entworfenes Logo, das an den Einstiegsblenden der vorderen und hinteren Türen, im Türprojektor sowie allen Kopfstützen zu sehen ist. Es ist inspiriert von „LongMa“, einem mythischen Wesen mit einem Drachenkopf („Long“) und dem Körper eines Pferdes („Ma“), dem große Macht und Stärke nachgesagt und zugleich als glücksbringendes Symbol gilt. 2024 ist auch das chinesische Tierkreisjahr des Drachen. Das Pferd wiederum ist eine Referenz zum Taycan, dessen Name im türkischen Ursprung „Junges Pferd“ bedeutet.



Die Sonderwunsch-Anfertigung basiert auf dem aktualisierten Taycan des Modelljahrgangs 2024, die über mehr Leistung und Reichweite verfügen sowie schneller beschleunigen. So entwickelt der Turbo S mit Launch Control in der Peak-Leistung bis zu 700 kW (952 PS) und sprintet in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit ist er noch einmal 0,4 Sekunden schneller als sein Vorgänger.



Seine Weltpremiere feierte der Taycan Turbo S Celestial Jade im Rahmen des regionalen Taycan Launch Events in Singapur. Anschließend wird das Einzelstück in Südostasien mit Stationen in Malaysia und Thailand ausgestellt, bevor es im ersten Quartal 2025 für einen guten Zweck versteigert wird. (aum