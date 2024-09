AvD unterstützt Rallye Elbflorenz

Am 13. und 14. September startet für die Freunde klassischer Automobile die Rallye Elbflorenz. Die Ausfahrt geht von Dresden nach Oberwiesenthal und fordert auf zwei Etappen mit insgesamt 250 Kilometer Streckenlänge den geschickten Umgang von Fahrer und Beifahrer mit ihrem Fahrzeug, das Navigieren mittels Roadbook sowie eine gleichmäßige Fahrweise. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) unterstützt das Event mit seiner Pannenhilfe vor Ort.

Los geht es am Freitag im Porsche Zentrum Dresden. Ziel am ersten Abend ist der Kurort Oberwiesenthal, das Wintersportzentrum im Erzgebirge. Über Bannewitz und Reichstädt erreichen die Rallye-Teams die Grenze des Nachbarlandes Tschechien. Malerische Straßen führen nach Litvinov hin zur Mittagsrast im Autodrom Most. Nach erneuter Grenzüberquerung nennt die Streckentabelle die Namen Olbernhau und Rauenstein vor einer Kaffeepause in Drehbach. Das Ziel auf dem Markt in Oberwiesenthal steht am Ende des ersten langen Tages.



Der Samstag startet dann auf dem 1215 Meter hoch gelegenen Plateau des Fichtelbergs in die zweite Etappe, die als Rundkurs ausgelegt ist. Auch an diesem Tag führt die Route das Teilnehmerfeld nach Tschechien und in den weltbekannten Kurort Karlsbad (Karlovy Vary). Die traditionsreiche Altstadt wird aber nur en passant durch die Windschutzscheibe zu besichtigen sein. Die Mittagspause verbringen die Teams dann etwas später auf dem Markt der Stadt Loket. Anschließend stehen während des zweiten Streckenabschnittes am Nachmittag einige illustre Ortsnamen wie Eger (Cheb) und Franzensbad (Frantiskovy Lazne, mit Kaffeepause) als Wegmarken im Roadbook, bevor es an den Ausgangsort auf dem Markt in Oberwiesenthal zurückgeht.



Gefahren wird die gesamte Ausfahrt im allgemeinen Straßenverkehr unter Einhaltung der geltenden Verkehrsvorschriften und mit zugelassenen Fahrzeugen, was unter anderem vor dem Start im Rahmen einer technischen Kontrolle überprüft wird. Die Rallye Elbflorenz ist als Gleichmäßigkeits-Rallye ausgelegt und zielt also nicht auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten. Neue Teilnehmer haben die Möglichkeit im Rahmen eines vorgezogenen Check-ins am Donnerstag (12.9.) an einer theoretischen Einführung zum Umgang mit Roadbook und Bordkarte sowie dem Ablauf von Wertungsprüfungen, Durchfahrtskontrollen und Zeitkontrollen teilzunehmen.



Während der gesamten Rallye sorgt der AvD für den technischen Support und ist mit seiner Pannenhilfe zur Stelle, so dass kein Team auf der Strecke bleibt, sollte der eingesetzte Klassiker einmal schwächeln. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Rallye Elbflorenz. (aum)