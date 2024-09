Wechsel in der Renault-Chefetage

Ab dem 16. September übernimmt Christian Stein die Position des Chief Communications Officer der Renault Group und löst damit Stéphanie Cau ab, die das Unternehmen verlässt. Der Franzose wird für die Kommunikation aller Aktivitäten der Gruppe verantwortlich sein und berichtet direkt an Renault-CEO Luca de Meo.

Der Renault-Chef freut sich, einen guten Bekannten aus seinen eigenen Seat-Jahren im Managementteam zu begrüßen. „Christian hat viele Jahre an meiner Seite gearbeitet und er hat mein volles Vertrauen“, sagt Luca de Meo. „Seine internationale Erfahrung wird es uns ermöglichen, die Kraft unserer Marken und den Einfluss der Gruppe in allen Ländern zu unterstützen und zu stärken."



Christian Stein begann seine Karriere 1991 bei PSA, wo er bis 2011 blieb und zunehmende Verantwortung in der Vertriebs- und Marketingabteilung übernahm. In diesen Jahren arbeitete und lebte er in Belgien, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Im Jahr 2011 kam er als Global Marketing Director für die Marke Seat zum Volkswagen-Konzern, bevor er ab 2015 die Position des Global Communications and Public Affairs Director für Seat S.A. und ihre Marken Seat und Cupra übernahm.



Nach mehr als 20 Jahren im Ausland kehrte Christian Stein im November 2020 schließlich nach Frankreich zurück, als er als Direktor für Markenkommunikation zur Renault Group kam, bevor er im November 2023 Direktor für Umsatz und Kundenerfahrung bei Ampere wurde. (aum)