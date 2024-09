KBA: VW Polo und Opel Astra fahren an die Spitze

Im August 2024 registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt gleich in vier Segmenten einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells. Im Segment der Kleinwagen war der VW Polo mit 3599 Zulassungen das beliebteste Modell, knapp vor dem Opel Corsa (3589). Dafür zogen die Rüsselsheimer diesmal in der auch als „Golf-Klasse“ bezeichneten Kompaktklasse mit dem Opel Astra und 4315 Meldungen an dem Wolfsburger Klassiker (4258) vorbei. Im Segment der Oberen Mittelklasse erzielte der Audi A6 mit 2434 die meisten Neuzulassungen vor der Mercedes E-Klasse (2235) und dem BMW 5er (2187). Das Segment der Vans wurde vom VW Touran (1424 Zulassungen) angeführt. In den weiteren Segmenten bleibt es bei den zulassungsstärksten Modellen des Vormonats.

Das gilt auch für die alternativen Antriebe, wo es mit Ausnahme des Dacia Sandero, der in der Kategorie Gas (insgesamt) die meisten Neuzulassungen verbuchen konnte, keine Änderungen gab. Die Elektroautos führte erneut der Tesla Model Y mit 1957 Meldungen an, bei den Plug-in-Hybriden ist es weiterhin der Ford Kuga (988). Die übrigen Segmente dominiert Toyota: Das zulassungsstärkste Modell mit der Antriebsart Brennstoffzelle war erneut der Mirai, die Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in) führte abermals der Toyota Yaris mit 2342 Zulassungen an, der beim KBA damit zugleich auch bei den Voll-Hybriden als zulassungsstärkstes Fahrzeug gelistet ist. (aum)