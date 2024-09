Ein Hauch von Côte d'Azur an der Alster

Land Rover hat eine besonders exklusive Edition seines Luxus-SUV Range Rover aufgelegt. Von der hauseigenen Veredelungsabteilung SV Bespoke entworfen, soll der Range Rover Riviera Edition eine Hommage an den Lebensstil der schönsten Küsten Europas darstellen. Er ist auf nur zehn Exemplare streng limitiert und feiert sein deutsches Debut vom 9.-13. Oktober im Range Rover House in Hamburg.

Das Interieur ebenso wie das maritim geprägte Exterieur sei von dem intensiven Farbton des Meeres und den warmen Farben der sommerlichen Riviera der Côte d'Azur inspiriert, blümelt es aus der Pressemitteilung. Fakt ist, dass die Karosse vom Dach bis zu den Außenspiegeln in einem tiefen Blau lackiert ist. Akzente in Anthrazit und Silber wechseln sich mit handgefertigten Schriftzügen ab, die mit Intarsien in glänzendem Chrom und schwarzen Chromeinfassungen verziert sind. Abgerundet wird das Exterieur durch 22-Zoll-Leichtmetallräder mit dunkelgrauem Glanzkontrast und schwarzen Bremssätteln.



Auch die zweifarbige Innenausstattung in blau-beigem Anilinleder mit geprägten Emblemen auf Sitzen und Kopfstützen greift das maritime Thema auf. Die hochwertigen Holzfurniere und Intarsien im Innenraum sollen von der Seefahrt und dem Schiffbau inspiriert sein. Dazu passend weiße Keramik-Schaltflächen, Zierelemente in Edelchrom sowie personalisierte Bespoke-Einstiegsleisten.



Angetrieben wird des Range Rover-Flaggschiff vom P550e-Plug-in-Hybridsystem, das einen 400 PS (294 kW) starken Sechszylinder-Benzinmotor mit einer 160 kW starken E-Maschine zu einer Systemleistung von 404 kW (550 PS) verbindet. Nach WLTP-Messung soll der Luxus-SUV damit bis zu 111 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können. (aum)