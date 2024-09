Eon stattet Media Markt Saturn mit Schnellladesäulen aus

Eon und Media Markt Saturn schließen eine Partnerschaft zum Aufbau einer bundesweiten Schnellladeinfrastruktur für Elektroautos aus. Bis zum Jahr 2026 sollen zunächst etwa 300 neue öffentliche Ladepunkte an rund 80 stark frequentierten Fachmärkten des Elektronikhändlers entstehen. Mit der Planung und dem Bau wurde bereits begonnen, so dass Kunden im laufenden Jahr die Lademöglichkeiten an den Märkten schon nutzen können.

Die Standorte werden mit HPC-Ultraschnellladesäulen mit Leistungen von bis zu 300 Kilowatt ausgestattet. Je nach den technischen Voraussetzungen des jeweiligen Elektrofahrzeugs sollen Fahrerinnen und Fahrer so während des Einkaufs in 10 Minuten Strom für bis zu 200 Kilometer Reichweite laden. Eon liefert an allen Ladepunkten 100 Prozent Ökostrom. (aum)