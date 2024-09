VW Caddy wird noch flexibler

Zum Start des neuen Caddy-Modelljahrgangs bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) die zusätzliche Variante „Flexible“ mit gewerblicher N1-Zulassung an. Die Besonderheit: Die 3er-Sitzbank in der zweiten Reihe lässt sich wahlweise und einfach komplett hochklappen und wird somit zu einer stabilen Lade-Trennwand. Sekundenschnell lässt sich so der Laderaum vergrößern. So kann spontan entschieden werden, ob zwei oder doch bis zu fünf Menschen befördert oder mehr Waren, größere Werkzeuge und Materialen transportiert werden sollen. Bei hochgeklappter Rückbank lässt es sich auch über die Schiebetüren beladen und natürlich über das Heck.

Der Caddy „Flexible“ ist mit TSI-Benzinern oder TDI-Motoren sowie wahlweise jetzt auch als Plug-in-Hybrid zu bestellen. Der Caddy eHybrid hat eine Systemleistung von 110 kW und ein Drehmoment von bis zu 350 Newtonmeter. Mit der Batteriekapazität von 19,7 kWh sollen elektrische Reichweiten von bis zu 122 Kilometern möglich sein. Sehr praktisch: Mit einem Klick im Display können Fahrer und Fahrerinnen selbst entscheiden, wann sie die elektrische Reichweite nutzen. Eine Shift-by-Wire-Automatik sorgt für die Kraftübertragung. Die Antriebsbatterie kann auch an Gleichstrom-Schnellladern (DC) mit durchschnittlich 40 kW von 10 Prozent auf 80 Prozent in rund 26 Minuten geladen werden. An den heimischen Wechselstrom-Wallboxen (AC) mit 11 kW dauert eine volle Ladung auf 100 Prozent bis zu 2,5 Stunden.



Die Preise des Caddy „Flexible“ starten in Deutschland bei 27.720 Euro netto (32.986,80 Euro brutto) für den normalem Radstand. Als Lang-Version Maxi kostet er ab 29.825 Euro netto (35.491,75 Euro brutto). Beide Varianten starten mit einen 2,0l TDI mit 75 kW und Sechsgang-Handschaltung. Der Caddy eHybrid mit Plug-in-Hybrid kostet in der Cargo-Version mindestens 36.985 Euro netto (44.012,15 Euro brutto), als Lang-Version Maxi ab 39.055 Euro (46.475,45 Euro brutto). Der Caddy eHybrid als Pkw startet bei 37.450 Euro (44.565,50 Euro brutto) für den normalem Radstand, der Maxi ab 40.670 Euro (48.397,30 Euro brutto). (aum)