Peugeot wird offizieller Partner von „Under the Pole“

Bereits seit Mai 2024 unterstützt Peugeot das Unterwasserforschungsprogramm „Under the Pole“. Es verbindet Expeditionen auf der ganzen Welt, wissenschaftliche Forschung und Aktionen zur Sensibilisierung zum Schutz der Ozeane. Als „offizieller Partner für Aufklärung“ will die französische Stellantis-Marke die Zusammenarbeit mit der Meeresschutzinitiative nun weiter ausbauen.

Das Programm „Under the Pole“ wurde 2008 von Ghislain Bardout und Emmanuelle Périé-Bardout in Concarneau, Frankreich, gegründet. Es teilt den Ehrgeiz, Wissenschaft und Technologie für den Umweltschutz, insbesondere für den Schutz der Ozeane, einzusetzen. Dazu werden Expeditionen auf der ganzen Welt organisiert, die sich auf die wissenschaftliche Erforschung konzentrieren, insbesondere in polaren oder isolierten Regionen.



Ausgehend von der Überzeugung, dass Wissen nur sinnvoll ist, wenn es geteilt wird, arbeitet die Meeresschutzinitiative auch mit der breiten Öffentlichkeit zusammen, um vor allem bei jungen Menschen in Form einer Bildungskarawane das Bewusstsein für die Bedeutung dieses Anliegens zu schärfen. Im Rahmen dieser pädagogischen Aktivitäten wird sich Peugeot als offizieller „Partner für Aufklärung“ durch die Erstellung von Bildungsinhalten, der Organisation von Bildungstagen und Workshops sowie Fachveranstaltungen in den Bereichen Automobil, Tauchen und wissenschaftliche Forschung engagieren.



Für den Transport der für die verschiedenen Einsätze erforderlichen Ausrüstung, hat die Marke zwei Boxer zur Verfügung gestellt. Auch drei elektrische Modelle vom Typ E-208 und E-308 SW für die täglichen Fahrten der Teams kommen zum Einsatz. (aum)