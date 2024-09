IAA Transportation: Toyota zeigt erstmals Großtransporter Proace Max

Auch Toyota wird auf der diesjährigen IAA Transportation Hannover in der Halle 13 mit einem rund 700 Quadratmeter großen Messestand vertreten sein. Im Mittelpunkt steht hier der Proace Max, mit dem die Nutzfahrzeugsparte Toyota Professional in Europa erstmals in die 3,5 Tonnen-Klasse der großen Transporter einsteigt. Neben einer batterieelektrischen Version wird der Neuling mit einer Fülle von Umbaumöglichkeiten für alle denkbaren Anforderungen angeboten.

Ab Werk sind unter anderem Pritschen- und Fahrgestellversionen, Kipper und ein Pritschenaufbau erhältlich, weitere Spezialanpassungen können von Umrüstern vorgenommen werden. Toyota will dieses Geschäft mit einem Zertifizierungsprogramm ausgewählter Partner begleiten und professionalisieren. Neben dem neuen Proace Max bietet Toyota den aktualisierten, mittelgroßen Transporter Proace, den kompakten Proace City sowie die jeweiligen Pkw-Varianten Verso an, alle mit einem neuen Familiendesign. Darüber hinaus erhält der Pick-up Hilux im kommenden Jahr erstmals ein 48V-Mild-Hybrid System.



Ein Teil des Toyota-Standes wird den Lösungen von Toyota für die Wasserstoffmobilität gewidmet sein, darunter ein Fuel Cell Hilux-Prototyp und Brennstoffzellensysteme, die anderen Herstellern zur Integration in Lkw, Busse oder andere Transportmittel zur Verfügung gestellt werden können. Prototypen des Toyota Hilux mit Brennstoffzellen-Antrieb stehen auf der IAA Transportation nach Anmeldung für eine Probefahrt auf einem nahegelegen Testgelände zur Verfügung.



Passend dazu wird es am 17.09. einen IAA Nutzfahrzeug-Talk mit Toyota Deutschland-Präsident André Schmidt, Mahle-CEO Arnd Franz, Eon Hydrogen-Vice President Carsten Borchers sowie Paul Group-CEO Bernhard Wasner über Perspektiven und Chancen für Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Antrieb geben. (aum)