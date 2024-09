Praxistest Kia Sorento 2.2 CRDi: Business Class für die große Reise

Sorento, das klingt nach Urlaubsreise, nach sorglosem Leben unter süditalienischer Sonne. Für die große Fahrt, gerne auch mit mehr als vier Personen, ist der Kia Sorento auch gemacht. Das 4,82 Meter lange SUV schluckt Wocheneinkäufe so locker wie das Urlaubsgepäck. Und übermäßige Sorgen um die Verkehrssicherheit muss sich der Fahrer auch nicht machen: Nach dem jüngsten Facelift hat der Sorento alles an Bord, was Kia an Assistenzsystemen zu bieten hat.

Unter der hohen, kantigen Motorhaube stehen drei Antriebe zur Wahl: Ein Plug-in-Hybrid, ein Hybrid und ein Diesel. Letzteren haben wir uns einmal näher angesehen – und müssen erneut feststellen: Schade, dass es solche Motoren schon bald nicht mehr geben wird, schließlich droht das Verbrennerverbot. (aum)