Toyota senkt die Preise für den RAV4 Plug-in-Hybrid

Toyota bietet den RAV4 Plug-in Hybrid ab sofort in einer neuen Einstiegsversion an, die den Preis für das Topmodell der SUV-Baureihe auf 52.790 Euro drückt. Außerdem senkt Toyota die Preise aller bestehenden Varianten des RAV4 Plug-in Hybrid noch einmal um 3000 Euro.

Der RAV4 Plug-in Hybrid verbindet einen 2,5 Liter-Benziner mit einem Elektromotor zu einer Systemleistung von 306 PS (225 kW). Im rein elektrischen Modus soll der Mensch am Steuer damit nach WLTP-Prüfzyklus 75 Kilometer, im Stadtverkehr auch bis zu 98 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen können.



Einstiegsversion klingt nach Verzicht, doch nicht so in der Basis des RAV4. Hier darf sich der Kunde bereits über Ausstattungshighlights wie LED-Scheinwerfer, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel, eine Rückfahrkamera, Smart-Key-System, Lederlenkrad, Sitzheizung für die erste und zweite Reihe, Klimaautomatik, ein digitales Cockpit mit 12-Zoll-Display sowie die zahlreichen Toyota Safety Sense Sicherheitssysteme freuen. Smartphones lassen sich via Apple CarPlay und Android Auto in das Multimediasystem Toyota Smart Connect einbinden.



Darüber hinaus gewährt Toyota Privat- und Geschäftskunden bei allen Varianten des RAV4 Plug-in Hybrid noch bis Ende November einen zusätzlichen Elektrobonus in Höhe von 5000 Euro, der sich bei Finanzierung, Barkauf oder Leasing einsetzen lässt. Beschäftigte, die den RAV4 Plug-in Hybrid als Dienstwagen nutzen, profitieren außerdem von der Dienstwagenbesteuerung von 0,5 Prozent. (aum)