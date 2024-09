IAA Transportation: Weltpremiere für Opel Movano Hydrogen

Auf der IAA Transportation 2024 in Hannover (16. bis zum 22. September) erlebt der neue Opel Movano Hydrogen seine Weltpremiere. Nach dem Vivaro haben die Rüsselheimer nun auch ihrem großen Transporter mit einem Brennstoffzellenantrieb ausgerüstet. Auch dieser fährt mit Wasserstoff lokal emissionsfrei mehr als 500 Kilometer rein elektrisch. Anders als die rein batterieelektrische Variante aber kann der Movano Hydrogen ohne Kompromisse für Arbeits- und Alltagseinsatz in weniger als fünf Minuten wieder betankt werden.

Die E-Maschine leistet 110 kW (150 PS) und ein maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern, beim Start oder Beschleunigen unterstützt ein 11 kWh-Lithium-Ionen-Akku. Die gesamte Antriebstechnik und die Wasserstoff-Tanks sind platzsparend untergebracht, so dass der Transporter die Flexibilität und das Ladevolumen wie alle anderen Movano-Varianten besitzt. Je nach Variante kann er bis zu bis zu 17 Kubikmeter (L4H3) Ladung verstauen und bis zu 1370 Kilogramm an zusätzlichem Gewicht aufnehmen.



Darüber hinaus werden am gemeinsamen Stellantis Pro One-Stand C70 in Halle 13 in Hannover auch der neue Combo Electric mit Vizor-Markengesicht und bis zu 354 Kilometern Reichweite sowie der ebenfalls batterie-elektrische Rocks Electric mit einem für Lieferdienste praktischen Kargo-Kit zu sehen sein. (aum)