California wird zur Vanlife-Marke

Volkswagen Nutzfahrzeuge macht aus dem California eine eigene Vanlife-Marke. Zugeschnitten auf die Besitzer aller VW-Reisemobile soll sie der Community ein Spektrum aus Services und Produkten bieten. Dazu gehören von der Reiseplanung über das Reisen selbst, der Erwerb von Accessoires und passendem Zubehör, das Mieten oder Kaufen eines Campers sowie exklusive Events. Ein Novum ist dabei der „California Profi Service“, der eine europaweite technische Unterstützung durch Reisemobilexperten verspricht. Ihre Weltpremiere mit einem eigenen optischen Auftritt inklusive neuem Logo erlebt die Marke „California“ auf dem diesjährigen Caravan Salon in Düsseldorf.

Auf dem VWN-Stand in Halle 16 können Besucher außerdem den neuen California auf Basis des Multivan, den weiterentwickelten Grand California sowie den Caddy California mit PanAmericana-Paket in Augenschein nehmen. Erstmals gibt es den California serienmäßig mit zwei Schiebetüren und drei Antriebsarten: TDI (Turbodiesel), TSI (Turbobenziner) und eHybrid 4MOTION (Plug-in-Hybrid). Angeboten wird er als „Beach“, „Beach Tour“, „Beach Camper“ (mit Mini-Küche im Heck) sowie „Coast“ und „Ocean“ (jeweils mit Küchenzeile auf der Fahrerseite).



Als weitere Messepremieren debütieren in Düsseldorf die auf dem Crafter basierenden Reisemobile Grand California 600 (Querschläfer) und 680 (Längsschläfer). Beide Versionen des mit Front- und optional Allradantrieb erhältlichen Kastenwagens erhielten ein Hard- und Software-Update sowie eine neu designte Cockpit-Landschaft mit freistehend angeordnetem Touchscreen des Infotainmentsystems. Weitere neue Details sind eine elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, die mehr Platz im Durchstieg und einfacheres Drehen des Fahrersitzes ermöglicht, der Schalthebel des 8-Gang-Automatikgetriebes, die Tastenfelder im Bereich der Mittelkonsole sowie sämtliche Luftausströmer.



Schließlich erlebt auf dem Caravan Salon auch noch der neue Caddy California mit PanAmericana-Paket seine Premiere. Bislang gab es die Allterrain-Optik nur für den Caddy ohne Reisemobilausstattung. Jetzt hat Volkswagen Nutzfahrzeuge das Konzept erstmals auf den Caddy California übertragen. (aum)