Toyota weiter auf Erfolgskurs

Toyota Deutschland bleibt in der Spur. In einem rückläufigen Pkw-Gesamtmarkt konnten die Japaner mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 7400 Neuzulassungen zulegen. Damit erzielte die Marke im August einen Marktanteil von 3,5 Prozent, bei den Privatkunden liegt Toyota mit Neuzulassungen sogar bei 3,6 Prozent.

Toyota setzt damit seinen Erfolgskurs in Deutschland fort. Mit 65.150 Neuzulassungen im Pkw und LCV-Bereich liegt die Marke um 15 Prozent über dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums und verzeichnet einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Speziell die elektrifizierte Modellpalette aus Vollhybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen überzeugt die deutschen Kunden: 78 Prozent aller Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf verfügen über einen elektrifizierten Antrieb.



Früchte getragen hat offensichtlich auch das Engagement bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. „Die Autohäuser verzeichnen deutlich mehr Besuche“, sagt Mario Köhler, COO & Commercial Director der Toyota Deutschland GmbH. „Unsere Auftragsbücher sind zum Start in den Herbst bestens gefüllt.“ (aum)