Niedrigste Spritpreise des Jahres im August

Im vergangenen Monat mussten Autofahrer für Kraftstoffpreise weniger zahlen als im gesamten Jahresverlauf. Das geht aus der monatlichen ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise hervor. Demnach waren die Durchschnittspreise für Super E10 und Diesel an deutschen Tankstellen in keinem anderen Monat des Jahres so niedrig wie im August.

Für Super E10 lag der Durchschnittspreis des vergangenen Monats bei 1,721 Euro und erreichte damit nach 1,769 Euro im Juli den bisherigen Jahrestiefststand. Im Monatsschnitt war Super E10 zuletzt im Dezember 2023 günstiger. Der Durchschnittspreis für einen Liter Diesel lag im August bei 1,596 Euro (nach 1,652 Euro im Juli) und damit so niedrig wie seit Juni 2023 nicht mehr.



Mit 1,683 Euro im Tagesdurchschnitt für Super E10 zahlten Autofahrende für den Kraftstoff am 30. August so wenig wie zuletzt kurz vor Weihnachten 2022. Auch Diesel war mit 1,564 Euro je Liter am 29. August so billig wie seit Anfang Juni 2023 nicht mehr. Teuerster Tag war für beide Sorten der 2. August mit 1,757 Euro je Liter (Super E10) bzw. 1,625 Euro je Liter (Diesel).



Zurückzuführen ist der Preisrückgang an den Zapfsäulen zu einem großen Teil auf die nach wie vor moderaten Rohölpreise. Brent-Öl notierte im August zumeist unterhalb der Marke von 80 US-Dollar. Hinzu kommt ein starker Euro im Vergleich zum US-Dollar. Beide Faktoren – ein niedriger Ölpreis und ein fester Euro – wirken sich normalerweise rückläufig auf die Spritpreise aus. (aum)