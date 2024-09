Ausprobiert: Günstiger Handschuh mit hohem Tragekomfort

Ging es in heimischen Gefilden früher meist darum, dass einem als Motorradfahrer nicht zu kalt wurde, steht nun immer öfter die Frage im Raum, wie man sich bei den zunehmenden Temperaturen am besten anzieht. Zubehörmulti Louis hat frisch einen preisgünstigen Sommerhandschuh ins Sortiment aufgenommen. Der Fastway H-2204 (was immer die Modellbezeichnung sagen möchte) besteht aus einem Materialmix, der für hohen Tragekomfort sorgt.

Der Handschuh schmiegt sich insbesondere an der Handfläche angenehm an, da die Unterseite über den kompletten Griffbereich aus weichem Ziegenleder besteht. Angenehm ist auch die entlastende Polsterung am Handballen. Auf der Oberseite besteht der Fastway H-2204 aus mehreren Materialien. Die Knöchel und der Handrücken werden durch drei weichere Polstereinlagen geschützt, von denen die oberste reflektierendes Material zeigt. Zwei weitere Reflektoreinsätze finden sich im mittleren Bereich der beiden mittleren Finger sowie ein weiterer schmaler Streifen etwas oberhalb des Handgelenks.



Im Stulpenbereich sowie an Daumen, Mittel- und Ringfinger besteht der Fastway aus einer Mesh-Textiloberfläche, die für eine kühle Hand bei höheren Temperaturen sorgt. Auch ein kleiner Teil des kleinen Fingers ist damit bestückt, der ansonsten an der Außenkante ebenfalls mit Leder bezogen ist, während der Zeigefinger geschlossen ist.



Für guten Sitz und hohen Tragekomfort sorgen sowohl die Stretcheinlagen an Fingern und Daumen sowie die weitenverstellbaren Klettverschlüsse an der Stulpe. Lediglich vom Versprechen einer leichten Smartphone-Bedienung dank leitfähigen Materials an der Zeigefingerkuppe hätten wir uns in der Praxis etwas mehr erwartet. Das sollte angesichts von 49,99 Euro aber nicht überbewertet werden.



Fazit: Der Fastway H-2204 bietet als Sommerhandschuh einen sehr hohen Tragekomfort und hinreichenden Schutz. Der Preis ist angesichts der Ausführung äußerst attraktiv. Zudem gibt es ihn für perfekten Sitz auch als spezielle Damenvariante. (aum)