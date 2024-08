Hyundai Santa Fe: Koloss mit Kante und Komfort

Seit 2000 bietet Hyundai den Santa Fe in Deutschland an, der für die Koreaner mit insgesamt 83.700 Verkäufen eine „Erfolgsgeschichte“ darstellt. In der fünften Generation, die jetzt zum Händler rollt, präsentiert sich das SUV mit kantigem Design und riesigem Innenraum, in den fünf, sechs oder sieben Sitze plus Gepäck passen, als veritables Flaggschiff – zumindest bis der jetzt angekündigte Vollelektriker Ioniq 9 im kommenden Jahr den Titel übernimmt. Dagegen wird der Santa Fe mit zwei elektrifizierten Antrieben auskommen müssen.

Tatsächlich ist der neue Hyundai Santa Fe mit seinem monolithischen Design und den charakteristischen „H“-förmigen Scheinwerfern ein echter Hingucker. Inspiriert von der koreanischen Camping-Kultur „Chabak“ bietet der Raumriese nicht nur eine topfebene Liegefläche, sondern auch praktische Features wie ein Panorama-Glasdach und Relaxsitze, die jeden Outdoor-Trip zum luxuriösen Erlebnis machen.



Allerdings bleibt die Motorleistung etwas hinter den Erwartungen zurück. Die beiden Hybridantriebe bringen das über zwei Tonnen schwere Fahrzeug zwar souverän voran, doch beim schnellen Überholen wird's akustisch etwas lauter – und die begrenzte E-Reichweite und Ladeleistung der Plug-in-Variante ist auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Doch ob Familienausflug, spontaner Campingtrip oder als geräumiges Shuttle – wer Wert auf Komfort, Platz und Stil legt, wird mit dem Santa Fe seine Freude haben. Ab 56.700 Euro startet der luxuriöse Raumriese in Deutschland. (aum)