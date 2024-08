Yamaha All Terrain Tour stoppt im Mammut-Park

Die „Yamaha Motor All Terrain Tour“ macht auch in diesem Jahr wieder einen Stopp in Deutschland. Am 7. und 8. September 2024 besteht im niedersächsischen Camping- und Offroad-Park Mammut in Stadtoldendorf die Möglichkeit kostenlos die ATV- und Side-by-Side-Modelle im Gelände zu testen. Für die ATV werden geführte Probefahrten und für die Side-by-Sides Mitfahrten angeboten. Für Kinder gibt es einen betreuten Schnupper-Quad-Parcours.

Außerdem besteht die Möglichkeit, gegen Gebühr auch mit dem eigenen ATV im Mammut-Park zu fahren. Geöffnet ist das Gelände am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr. Das Yamaha-Angebot kann ab 10 Uhr wahrgenommen werden. (aum)