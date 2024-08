Land Rover haucht alten Defender mit einem V8 neues Leben ein

Land Rover Classic Works, die Abteilung für den Wiederaufbau klassischer Fahrzeuge der Marke, erweitert sein Angebot um den Classic Defender V8. Kunden können ein grundlegend aufbereitetes Fahrzeug auswählen, dass mit einem einem 5,0‑Liter‑V8 ausgestattet wird. Er liefert 405 PS (298 kW) und bis zu 515 Newtonmeter Drehmoment, die über eine Acht-Gang-Automatik von ZF übertragen werden. Gewählt werden kann zwischen den Karosserievarianten 90 und 110. Die Fahrzeuge beschleunigen in rund sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h und sind bis zu 171 km/h schnell.

Als Ausgangsbasis werden zwischen 2012 und 2016 gebaute Defender genutzt, die damals allerdings keinen V8 besaßen. Den gab es serienmäßig – mit deutlich weniger Leistung – nur von 1979 bis 1998. 2018 erschien dann zum 70-jährigen Bestehen der Marke kurz ein limitiertes Sondermodell mit dem nun ebenfalls verwendeten Motor, der auch in noch in vier Sonderserien von Land Rover Classic eingesetzt wurde. Zugeständnisse an die Moderne sind beim Classic Defender V8 by Works Bespoke unter anderem LED-Scheinwerfer, das Classic-Infotainmentsytem mit 3,5-Zoll-Touchscreen und Performancebremsen. Im Rahmen des Bespoke-Programms können Käufer aber ihre ganz individuellen Wünsche verwirklichen lassen.



Die Preise beginnen bei umgerechnet knapp 226.000 Euro plus Steuern. Ansprechpartrner in Deutschland ist das Jaguar Land Rover Classic Centre in Essen. Premiere hat der Classic Defender V8 by Works Bespoke beim Goodwood Revival (6.–8.9.). (aum)