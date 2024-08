Old- und Youngtimer fahren im ZDF-Fernsehgarten vor

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) ist Co-Gastgeber der erstmals stattfindenden Rhein-Main-Klassik. Die Rallye für historische Fahrzeuge führt vom 13. bis 15. September im Rahmen der Automechanika von Frankfurt aus in die Region. Startberechtigt sind Old- und Youngtimer bis Baujahr 2004. Die Veranstaltung ist als Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsfahrt ausgeschrieben. Start ist am Messeglände, Ziel ist das AvD-Haus in Frankfurt-Niederrad.

Nach der technischen Abnahme und dem Dokumenten-Check am Vormittag starten die Teams am Freitagnachmittag zu einem Prolog, dessen Route das Automuseum Central Garage in Bad Homburg sowie den Hessenpark in Neu-Anspach einbezieht und über den Feldberg im Taunus zurück zum Messegeländet führen wird, wo der Tag mit dem „Automechanika Afterwork Friday“ bei Live-Musik und Showdarbietungen ausklingt.



Am Samstag geht es vom Messegelände zunächst zum Roßmarkt ins Stadtzentrum. Von dort aus steuern die Fahrzeuge über Neu-Isenburg, Dietzenbach und Babenhausen den Limes-Turm in Vielbrunn an. Nach der Mittagspause beim weiteren Co-Partner Pirelli in Höchst-Breuberg führt die Route zunächst nach Bensheim, wo eine Wertung stattfindet. Über zwei Zwischenstopps in Worms geht es nach Grolsheim und am Abend nach Mainz.



Sonntagmorgen geht es zurück Richtung Taunus. Als besonderer Programmpunkt steht die Fahrt zum ZDF-Fernsehgarten im Rahmen der entsprechenden TV-Livesendung an. Der finale Zieleinlauf für die Teams erfolgt dann nachmittags am Sitz des Automobilclub von Deutschland in Frankfurt-Niederrad, der 2024 sein 125-jähriges Jubiläum feiert. Zuschauer sind eingeladen, dabei zu sein.



Zu sehen sein werden Fahrzeuge wie ein Ferrari 250 GT Pininfarina Cabriolet aus der Loh-Collection, ein Porsche 356 Speedster, ein 1971er Lancia Fulvia 1,3 Sport mit Gruppe 4-Homologation, ein Rolls-Royce Silver Shadow (Baujahr 1974), ein Ferrari F355 Spider F1 von 1999, ein 45 Jahre alter Opel Irmscher Ascona i2000 und ein Lancia Delta Integrale Evo I aus dem Jahr 1993. (aum)