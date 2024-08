Über 200 Fahrer starten bergauf

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) unterstützt den Partner Motorsportclub Erftal bei der Ausrichtung des 55. Bergrennen Eichenbühl am 7. und 8. September. Neben den Teilnehmern der Deutschen Bergmeisterschaft sind in diesem Jahr auch die Fahrer der Luxemburger Bergmeisterschaft zu Gast.

Zuschauer können im unterfränkischen Eichenbühl auch mit zwei Rennfahrern ins Gespräch kommen. So ist am Samstag Carrie Schreiner als Gast vor Ort. Die 25-jährige Saarländerin hat ihr Können bereits in verschiedenen Renndisziplinen und Klassen unter Beweis gestellt hat. Aktuell ist sie in die F1-Academy als Fahrerin im Nachwuchsprogramm des Formel-1-Teams Sauber aufgenommen worden. Am Sonntag wird Christian Danner erwartet. Er ist bekannt als Fahrer in der Formel-1, der DTM und der Indycar World Series in den 80er und 90er Jahren sowie nach seiner aktiven Karriere als Motorsportexperte im Fernsehen. Zudem ist er als Fahrsicherheitsexperte und AvD-Markenbotschafter tätig.



Auf der 3050 Meter langen Rennstrecke bergauf zwischen Eichenbühl und Umpfenbach kämpfen bei der 55. Auflage des Eichenbühler Bergrennens über 200 Fahrer aus Deutschland und dem benachbarten Ausland um Meisterschaftspunkte. Neben Tourenwagen sind auch Formel-Renner, Sportwagen und historische Fahrzeuge im Einsatz. Punkte werden gesammelt für die Deutsche Automobil-Berg-Meisterschaft, den DMSB-Automobil-Berg-Cup, den DMSB-Junioren-Berg-Pokal sowie die Luxemburger Bergmeisterschaft und den Motalin Berg Cup 2024.



Bei einem Bergrennen liegt das Ziel immer höher als der Startpunkt. (aum)