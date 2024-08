Valmet führt EV Systems als eigenständiges Unternehmen

Valmet Automotive wird sein Batteriegeschäft künftigt als eigenständiges Unternehmen führen. Dadurch soll die weitere Geschäftsentwicklung optimiert werden. Die 2019 gegründete Sparte EV Systems erzielte im vergangenen Jahr einen Bruttoumsatz von über 1,2 Milliarden Euro und beschäftigt rund 1400 Mitarbeiter an sieben Standorten in Finnland und Deutschland. Ein Bestandteil der künftigen Geschäftsstrategie wird auch die Elektrifizierung außerhalb des Automobilbereichs sein.

Die Geschäftsführung hat Roberts Abele als CEO und Ville Jaakonsalo als CFO berufen. Abele kommt vom Automobilzulieferer Vitesco Technologies, wo er zuletzt als Senior Vice President und General Manager Global Powertrain Systems in den USA tätig war. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung bei weltweit führenden Automobilzulieferern und wird nach Finnland ziehen. Jaakonsalo kommt von Patria, einem internationalen Verteidigungs- und Technologieunternehmen. Dort war zuletzt CFO und Head of Transformation. Vor seiner Zeit bei Patria, hatte er verschiedene Positionen im Finanzbereich bei der finnischen Metsä Group, die in der Papier- und Forstindustrie tätig ist. (aum)