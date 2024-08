Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind gegenüber der Vorwoche erneut gesunken. Wie der ADAC meldet, waren sie in diesem Jahr noch nie so niedrig. Im bundesweiten Durchschnitt zahlen Kraftfahrer derzeit 1,698 Euro für einen Liter Super E10. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Preis damit um 1,7 Cent gesunken. Auch der Dieselpreis ist weiter gefallen. Aktuell liegt er im Mittel bei 1,577 Euro. Vor einer Woche waren es 1,3 Cent mehr. (aum)