Der Skoda Superb setzt dynamische Akzente

Skoda bietet den Superb künftig auch in der Ausstattung „Sportline“ an. Dynamische Akzente setzen das anderthalb Zentimeter tiefergelegte Sportfahrwerk, 18-Zoll-Leichtmetallräder (optional 19 Zoll) und Exterieurelemente in glänzendem Schwarz.

Ebenfalls zur Serienausstattung gehören die Progressivlenkung, beheizbare Vordersitze mit Massagefunktion, intergrierten Kopfstützen und herausziehbarer Beinauflage, Matrix-LED Hauptscheinwerfer und Heckleuchten mit animierten Blinkern sowie neu gestaltete Sportline-Embleme an den Kotflügeln. Beim Innenraum können Kunden zwischen zwei Ausführungen wählen. Der Skoda Superb Sportline ist auch als Kombi und in allen Motorisierungen erhältlich. (aum)