Die nächste Evolutionsstufe

Toyota hat den Vorverkauf für den neuen GR Supra GT4 Evo 2 gestartet. Die nächste Ausbaustufe des für den Kundensport entwickelten GT-Rennwagens beruht auf den Rückmeldungen von Teams und Fahrern aus der ganzen Welt. Er erhält für die Motorsportsaison 2025 neu abgestimmte ABS-Kennfelder, um die Bremswirkung je nach Reifentyp und -verschleiß zu optimieren. Per Software-Optimierung wurde außerdem die Zeit für das Herunterschalten der Gänge verkürzt. Motor, Antriebsstrang und Bremsen wurden mit leistungsfähigeren Kühlsystemen ausgestattet. Zudem konnten die Innenraumtemperaturen gesenkt werden, was das Fahren unter besonders heißen Bedingungen erleichtert.

Seine Weltpremiere feiert der GR Supra GT4 Evo 2 im Januar 2025 in der ersten Runde der IMSA Michelin Pilot Challenge, die im Rahmen der 24 Stunden von Daytona in den USA stattfindet. In Europa wird das Auto vermutlich um die 202.000 Euro kosten.



Toyota bietet den GR Supra GT4 seit 2020. Bislang wurden über 120 Fahrzeuge verkauft. Sie fuhren mehr als 500 Podestplatzierungen sowie Klassensiege in Asien, den USA und Europa ein. (aum)