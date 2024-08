Aktualisierter Fiat Scudo bestellbar

Bei Fiat ist ab sofort der aktualisierte Scudo (Serie 3) bestellbar, der äußerlich vor allem an der neuen Front erkennbar ist. Er steht als Kastenwagen und Multicab in zwei Längen sowie als Fahrgestell zur Verfügung. Den Transporter gibt es außerdem als Flexcab in zwei Längen mit nach vorn klappbarer Rücksitzbank. Den Einstieg in die Baureihe bildet der Fiat Scudo 1.5 Blue HDI 120 mit 120 PS (88 kW) zu Nettopreisen ab 29.300 Euro. Alternativ ist eine 2,0-Liter-Version mit wahlweise 144 PS (106 kW) oder 177 PS (130 kW) erhältlich. Je nach Motorisierung wird ein Schaltgetriebe mit sechs Gängen oder ein Automatikgetriebe mit acht Stufen verwendet.

Ab Mitte September ergänzt der E-Scudo mit 100 kW (136 PS) starkem Elektromotor das Antriebsangebot. Der Kunde hat die Wahl zwischen zwei Batteriegrößen, die für Reichweiten von bis 350 Kilometern stehen. (aum)