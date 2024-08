Playmobil goes Vespa

VW, Porsche und Citroën gibt es schon originalgetreu von Playmobil. Jetzt geht die Plastik-Kultmarke auch unter die Zweiräder und bringt als Neuheit eine Vespa, genauer gesagt die 150 Sprint Veloce. Das Vorbild erschien 1969 und wurde zehn Jahre lang gebaut.

Die Playmobil-Vespa ist wahlweise in Blau oder Hellgrün erhältlich. Das eine Modell trägt ein Ersatzrad am Heck und hat einen männlichen Fahrer, das andere ist mit einem Picknickkorb auf dem Gepäckträger samt Inhalt ausgerüstet und ist mit einer weiblichen Figur bestückt. Wie beim Original lässt sich die Karosserieverkleidung an einer Seite entfernen und gibt den Blick auf den Motor frei.



Damit nicht genug: Als Extraset bietet Playmobil noch eine Rollerwerkstatt an. Die Packung enthält neben einer roten Vespa und zwei Figuren unter anderem eine Hebebühne, eine Werkbank und eine Zapfsäule.



Die beiden Einzelmodelle kosten jeweils 13,99 Euro, die Werkstatt hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 39,99 Euro. (aum)