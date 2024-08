Ein Meilenstein auf dem Weg zur Zulassung

Das Besondere am Flugtaxi „VoloCity“ von Volocopter ist die Anornung der 18 Elektromotoren in einem kreisförmigen elastischen Ring. „Diese Besonderheit ist eine große Herausforderung für das aeroelastische Schwingungsverhalten“, so Testleiter Keith Soal vom DLR-Institut für Aeroelastik in Göttingen. Bei dem Schwingungstest wurden charakteristische Verhaltensweisen festgestellt, die nun in der Flugsteuerung bei bestinnten Flugmanövern berücksichtigt werden können. Der Test ist ein wesentlicher Baustein für die Flugzulassung des Volocity. (aum)