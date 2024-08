Der Nissan Primastar Seaside bekommt eine App

Nissan wird auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf (30.8.–8.9.) erstmals als Sonderausstattung eine neue digitale Steuereinheit für den Primastar Seaside by Dethleffs präsentieren. Sie geht aus einer Kooperation mit Revotion hervor. Durch die Steuereinheit können Funktionen, wie Licht, Heizung und Klimaanlage des Campingbusses per App aus der Ferne bedient werden. Ebenfalls in Echtzeit berechnet ein smartes Batterie-Management die autarke Standzeit. Wer zum Beispiel eine Nacht länger in freier Natur stehen bleiben möchte, kann sehen, wie hoch der Verbrauch ist und ihn gegebenenfalls anpassen. Außerdem gibt die Anwendung von Revotion Einblick in die Energieversorgung via Landstrom oder einer eventuellen Solaranlage.

Die Füllstände in den Frisch- und Schmutzwassertanks lassen sich mit der App ebenfalls auf den Liter genau in Echtzeit auslesen, die Füllmenge des Frischwassertanks lässt sich direkt beim Befüllen live mitverfolgen. Ein passendes Tablet mit Slide-in-Halterung kann mit der Sonderausstattung mitbestellt werden. Die Steuereinheit ist platzsparend, so dass in der Küchenzeile des Seaside ein Fach mehr als Stauraum zur Verfügung steht. Auch können weitere Lichter, Solarelemente, Geräte oder Funktionen problemlos nachgerüstet werden, das gilt auch für bereits verkaufte Fahrzeuge. (aum)