Autoren-Union Mobilität: Die Top Ten der Woche

Einige Schlagzeilen am vergangenen Donnerstag lasen sich erstaunlich eindeutig: Die Automobilindustrie will Benzin und Diesel verbieten. Mineralölindustrie soll endlich in klimaneutrale Kraftstoffe investieren. Wer so formulierte, erwies sich als Wissender, der hinter dem Schleier der technokratischen Sprache des Verbands der Automobilindustrie (VDA) die eigentliche Botschaft erkannte: Klimaschutz im Verkehr braucht klimaneutrale Kraftstoffe auch beim Auto, nicht nur bei Flugzeugen und Schiffen. Diese einfache Wahrheit hat eine klare Sprache verdient.

510.707 Textabrufe notierte unsere Datenbank, darunter jeweils mehr als 54.000 pdf- und auch rtf-Dateien, die für die professionelle Weiterverarbeitung bevorzugt eingesetzt werden. Dies waren die Top Ten der Woche:



1. Porsche baut zum Jubiläum noch einmal auf den Vorgänger

2. Lamborghini Temerario: Einstieg mit 920 PS und F1-Sound

3. VW ID Buzz bekommt eine Einstiegs- und eine Topversion

4. Yanfeng will im Innenraum alles anders machen

5. In weniger als neun Sekunden stehen 300 auf dem Tacho

6. Basisversion ohne großen Verzicht

7. Kommentar: Verstehen die Chinesen nichts von Marketing?

8. Great Wall Motor zeigt sich im Supercup

9. Kia Niro PHEV: Crossover für Antriebs-Flexitarier

10. Boykott-Aufrufe gegen Musk und Tesla werden lauter



603.761 Fotodateien und 6253 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus. Opel besetzte diese Woche mit einem Foto vom Astra Sports Tourer und einem Video vom Zafira Elektric in beiden Kategorien den ersten Platz. (aum)