Triumph bietet ambitionierten Amateur-Motocrossern die Chance auf eine Förderung. Voraussetzung ist, dass der Fahrer aus Deutschland oder Österreich in den Top Five einer regionalen Rennserie rangiert oder – unabhängig von der Platzierung – bereits in einer höherwertigen Meisterschaft fährt. Die Unterstützung beinhaltet einen Rabatt auf den Kauf einer schwarz-gelben Triumph TF 250-X sowie auf Ersatzteile. (aum)