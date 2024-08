Renault senkt die Preise für den E-Kangoo

Renault senkt die Preise für den Kangoo E-Tech Electric. Kunden sparen trotz erweiterter Ausstattung künftig je nach Modellvariante bis zu 3550 Euro. Die Preise beginnen nun bei 35.850 Euro. Serienmäßig neu an Bord sind das digitale Sieben-Zoll-Fahrerdisplay, das Multimediasystem Easy Link mit Smartphone-Integration und der vorgeschriebene intelligente Geschwindigkeitsassistent. Zusätzlich bietet Renault den Kombivan zu Preisen ab 40.250 Euro jetzt auch in der elektrisch angetriebenen Langversion Grand Kangoo E-Tech Electric mit bis zu sieben Sitzen und 3750 Litern Ladevolumen an. (aum)