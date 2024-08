Asia Arena: Tuningszene trifft Cosplayer

Die Motorsport-Arena in Oschersleben verwandelt sich vom 30. August bis 1. September wieder zur Asia Arena. Dazu werden rund 300 fernöstliche Fahrzeuge der Tuningszene erwartet, die sich dem Beleuchtungscontest, der Soundmessung oder dem Show-&-Shine-Wettbewerb stellen. So genannte Cosplayer treten ebenfalls zum Contest an und verwandeln die Rennstrecke in der Magdeburger Börde zudem mit ihren Fantasy-Kostümen in eine bunte Welt. Geboten werden aber auch Rennen wie die AvD Drift Championship und die German Time Attack Masters, Fahrten mit dem Drifttaxi oder dem eigenen Auto über den Rundkurs.

Abends findet jeweils eine Party im Fahrerlager statt. Dabei haben Besucher aus dem Postleitzahlengebiet „39“ am Freitag freien Eintritt. Am Samstag gibt es auch ein Feuerwerk. Kinder bis einschließlich zwölf müssen keinen Eintritt für die Asia Arena zahlen, und Cosplayer bekommen vergünstigte Preise.



Zu Beginn des Monats haben auch sechs junge Menschen ihre Ausbildung an der Rennstrecke begonnen und lernen die Berufe Koch und Veranstaltungskauffrau/mann sowie Restaurant- und Hotelfachkraft. Besonderer Wert wird auf praktische Erfahrung und die Einbindung in den Arbeitsalltag gelegt. Bewerbungen für 2025 werden bereits entgegengenommen und können unter info@motorsportarena.com eingereicht werden. (aum)