Wechsel von Stellantis zu Hyundai

Christopher Rux (39) leitet ab sofort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Hyundai in Deutschland. Er kommt von Stellantis und ist Nachfolger von Bernhard Voß, der inzwischen die Pressearbeit von Xpeng verantwortet.

Christopher Rux verfügt über einen Master in General Management der School of International Business & Entrepreneurship (SIBE) und arbeitet seit 15 Jahren in der Automobilbranche. Er startete 2009 bei der Daimler AG in der Kommunikation von Mercedes-Benz und wechselte 2013 zu Opel nach Rüsselsheim. Dort hatte Rux verschiedene Positionen in der internationalen Produkt- und Technologiekommunikation inne. 2020 wechselte er zu Citroën Deutschland, wo er die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernahm. Im Juni 2023 hatte er zusätzlich diese Position auch bei Jeep übernommen.



Christopher Rux berichtet direkt an Christina Herzog, Direktorin Marketing und PR. (aum)