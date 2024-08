Der Citroën Ami begleitet die Baller League

Die Baller League ist in ihre zweite Saison gestartet. Noch bis zum 30. September 2024 treffen insgesamt 12 Fußballmannschaften jeden Montag im 6-gegen-6-Format auf einem Kleinfeld aus Kunstrasen in der Motorworld Köln aufeinander. Citroën begleitet die Begegnungen der Kleinfeld-Hallenfußballserie mit dem elektrischen Leichtfahrzeug Ami, das ab 15 Jahren gefahren werden kann und gerade seine Einführungskampagne feiert. Zu sehen ist der kleine Zweisitzer als „Teammaskottchen“ jeder Mannschaft oder als „Balljunge“ beim Citroën-Lattenschießen, bei dem Fans Preise gewinnen können.

Die Spannung und den Unterhaltungswert der Baller League mit ihren zweimal 15 Minuten Spielzeit erhöhen die so genannten „Vodafone Game Changer“ bzw. „Galaxy Minutes“. In den jeweils letzten drei Minuten jeder Halbzeit kommen diese Regeländerungen zur Anwendung, die per virtuellem Glücksrad bestimmt werden. Um die Meisterschaft spielen die punktbesten vier Mannschaften im Finale am 7. Oktober 2024 in einem noch nicht festgelegten deutschen Stadion. Die Spieler und das Rahmenprogramm werden auf Twitch und Joyn sowie des Top-Spiels auf Pro Sieben Maxx übertragen.



Die Baller League wurde Anfang dieses Jahres von Lukas Podolski und Mats Hummels gemeinsam mit weiteren Fußballstars sowie Künstlern und Streamern gegründet.



Der Citroën Ami wurde vor vier Jahren als erstes L6e-Fahrzeug von Stellantis präsentiert, in Deutschland wurde zunächst 2021 dem baugleichen Opel Rocks Electric der Vortritt gelassen. Daneben gibt es als Schwestermodell auch noch den Fiat Topolino. (aum)