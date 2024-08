Porsche baut zum Jubiläum noch einmal auf den Vorgänger

Zum Jubiläum des 911 Turbo legt Porsche das exklusive Sondermodell „50 Jahre“ auf. Es basiert noch auf der gerade abgelösten Vorgängergeneration und dem 2019 vorgestellten Turbo S. In Anlehnung an das Debütjahr der Modellreihe werden 1974 Exemplare gebaut.

Die serienmäßige seitliche Folierung greift das historische Dekor des 1973 auf der IAA als Vorbild des 911 Turbo vorgestellten Porsche 911 RSR Turbo auf. Gleichzeitig zeigt es den aktuellen Farbton Turbonit, der hier nun erstmals auch beim 911 verwendet wird. Der Einleger im Heckdeckel, der Tankdeckelverschluss und das Porsche-Wappen sind im gleichen Farbton gehalten. Turbonit hebt als Kontrastfarbe zudem den Modellschriftzug „turbo 50“ hervor.



Als historische Referenz sind untern anderem Heckflügelblatt, Heckunterteil, Spiegelfuß und Lufteinlassblenden in Anthrazitgrau lackiert. Ein Badge auf dem Heckdeckelgitter zeigt ein Turbolader-Icon und die Jahreszahlen „1974–2024“. Der LED-Projektor projiziert bei geöffneter Tür das Icon eines Turboladers auf den Boden neben dem Fahrzeug.



Innen ziert das Schottenkaro der frühen Modelle die Mittelbahnen der Sitzbezüge und die Türinnenverkleidungen. Für eine weitere Differenzierung zum Basismodell 911 Turbo S sorgen zusätzliche Kontraste in Turbonit. Dazu zählen Sicherheitsgurte, Bedienelemente, Ziernähte, Zierleisten mit Dekoreinleger in schwarzem Leder und das Porsche-Wappen auf dem GT-Sportlenkrad. Ein beleuchteter „turbo 50“-Schriftzug findet sich in den in schwarz gebürstetem Aluminium ausgeführten Türeinstiegsleisten. In die Kopfstützen der adaptiven Sportsitze Plus ist der Schriftzug eingestickt. Auf der Rückseite des linken Rücksitzes befindet sich ebenfalls ein „turbo 50“-Schriftzug Über dem Handschuhfach ist eine Jubiläumsplakette aus Aluminium angebracht. Sie zeigt neben dem Jubiläumsschriftzug die individuelle Seriennummer des Sportwagens. A-Säule, Sonnenblenden und Dachhimmel sind mit perforiertem Race-Tex bezogen. Auf der Schalttafel sitzt eine analoge Uhr mit spezifischem „turbo 50“-Design.



Das historisch inspirierte, optional erhältliche Heritage-Design-Paket „50 Jahre turbo“ wertet das Editionsmodell durch zahlreiche weitere exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale noch einmal auf. Sie erinnern an die frühen 911 Turbo der 70er Jahre. Alternativ zur Lackierung Aventuringrünmetallic stehen alle Serienfarben und Farben aus dem Programm „Farbe nach Wahl“ zur Verfügung. Teil des Heritage Design Pakets ist eine hochwertige Dekorgrafik in Weiß Seidenglanz, die aus drei Elementen besteht: dem Lollipop mit individuell wählbaren Startnummern zwischen 0 und 99, dem Schriftzug „50 Jahre turbo“ und einem „Porsche“-Schriftzug. Wer einen minimalistischen Look bevorzugt, kann die Grafik ganz oder teilweise abwählen.



Auf der Fronthaube sowie den Radzierdeckeln der in Brilliantsilber und Weiß Seidenglanz lackierten Sport-Classic-Räder kommt das historische Markenwappen von 1964 zum Einsatz. Die Schriftzüge „turbo 50“ und „Porsche“ am Heck sind in Gold ausgeführt. Den Innenraum veredeln erweiterte Lederumfänge und zusätzliche Designelemente mit Schottenkaro, etwa die Zierblende der Schalttafel, das Handschuhfach und die Einleger der Rückenlehnen bezogen. Auf dem Lenkrad ist das historische Firmenwappen montiert, das Ablagefach der Mittelkonsole trägt den in Leder geprägten Schriftzug „Porsche Exclusive Manufaktur“. Die Skalen im Kombiinstrument und der Sport Chrono Uhr im Heritage Design Paket sind in Grün ausgeführt.



Der 3,7-Liter-Boxermotor mit VTG-Biturbo-Aufladung leistet 650 PS (478 kW) und hat 800 Newtonmeter Drehmoment. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der 1640 Kilogramm schwere 911 Turbo 50 2,7 Sekunden, Tempo 200 ist nach 8,9 Sekunden erreicht. Die Kraftübertragung erfolgt über das 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an alle vier Räder samt Torque Vectoring und elektronisch geregelter Hinterachs-Quersperre mit vollvariabler Momentenverteilung. Serienmäßig ist eine Sportabgasanlage mit schwarzen Endrohren montiert. Das Porsche Active Suspension Management (PASM) Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung um 10 Millimeter sowie das Liftsystem an der Vorderachse gehören ebenso zum Serienumfang wie abgedunkelte LED-Matrix-Hauptscheinwerfer. Die Bremssättel sind schwarz.



Exklusiv für Besitzer des Jubiläumsmodells legt Porsche Design Timepieces einen besonderen Zeitmesser auf. Der Chronograph 911 Turbo 50 Jahre ist ebenfalls auf 1974 Stück limitiert. Das schwarze Zifferblatt mit Turbonit-Elementen ist ein Ebenbild des Zeitmessers auf der Schalttafel. Das Armband besteht aus schwarzem Fahrzeugleder und einer Ziernaht in Turbonit. Der transparente Gehäuseboden gibt den Blick auf den Aufzugsrotor in der Optik des 911 Turbo 50 Rades frei. Auf dem Titan-Gehäuse ist die Limitierungsnummer des Fahrzeugs eingraviert. Der Chronograph ist auch in einer spezifischen Ausführung in Verbindung mit dem Heritage Design Paket erhältlich.



Der 911 Turbo 50 Jahre ist zu Preisen ab 274.000 Euro bestellbar und wird ab Herbst ausgeliefert. Ein Exemplar ist es bereits in der aktuellen Sonderausstellung „Beyond Performance – 50 Jahre Porsche Turbo“ im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen zu sehen. (aum)