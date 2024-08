Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Für alle, die schon immer wissen wollten, wie wir an die Zahlen zu den Abrufen gelangen, hier eine kleine Erläuterung: Bei unserem Datenbank-Dienstleister ermittelt ein „Zählwerk“ jede ip-Adresse – und vergisst sie gleich wieder. Die Software mit der Bezeichnung „Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416), erstellt durch awstats (Erweiterungen: geoip), zählt die Robots nicht mit. Unsere Angaben über 300.000 Leser und acht Millionen Seiten pro Monat sind also exakt. Auf die Zahl unserer Leser wäre so manche klassische Fachzeitschrift heute stolz.

Von den 418.724 abgerufenen sowie den heruntergeladenen 74.789 pdf- und den 72.001 rtf-Dateien waren dies die Top Ten der Woche:



579.501 Fotos und 11.038 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus. Das Video der Woche zeigt wieder den Lotus Emeya und das Foto der Woche den Chery Fulwin T10. (aum)