Opel bringt den Lutzmann und das Grüne Monster mit

Opel feiert unter dem Motto „Forever forward since 1899“ in diesem Jahr 125 Jahre Automobilbau und wird sich entsprechend auch bei der „Classic‑Gala Schwetzingen“ (30.8.–1.9.) präsentieren. Angeführt wird die Fahrzeugschau der Rüsselsheimer vom Opel Patentmotorwagen System Lutzmann, dem ersten Automobil der Marke. Gezeigt werden außerdem der 12,3-Liter-Rennwagen „Grünes Monster“ mit 260 PS von 1914, der Rekordwagen Diesel GT von 1972 und ein Ascona 400. Mit einem solchen Fahrzeug wurde Walter Röhrl 1982 Rallye-Weltmeiste. Opel bringt das rund 170 PS (125 kW) starke damalige Trainingsfahrzeug von ihm und Beifahrer Christian Geistdörfer mit. Außerdem ist ein Unikat der ersten Kadett-Generation zu sehen: der 1938er Kadett „Strolch“. Der Roadster ging nie in Serie. Darüber hinaus werden alte Opel aus privater Hand im Schlosspark erwartet.

Die Brücke in die Moderne und zur parallel stattfindenden „9. ECOmobil-Gala Schwetzingen“ schlägt der Opel Astra Electric. (aum)