VW Caddy jetzt auch als Plug-in-Hybrid

Volkswagen baut das Modellprogramm des Caddy um den Plug-in-Hybrid aus. Der e-Hybrid hat mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 19,7 kWh im reinen Elektrobetrieb einen Aktionsradius von bis zu 122 Kilometern und kann mit bis zu 50 kW laden. Basis ist der 1,5-Liter-TSI mit 116 PS (85 kW). Im Zusammenspiel mit dem Elektromotor kommt der Caddy e-Hybrid auf eine Systemleistung von 150 PS (110 kW). Die Kraftübertragung übernimmt ein Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Der Fahrer kann mit einem Klick im Display entscheiden, wann es rein elektrisch vorwärts gehen soll – etwa gleich zu Anfang der Fahrt, zwischendrin, oder erst in der Nähe des Zielortes. In der Pkw-Version erreicht der Caddy e-Hybrid eine Höchstgeschwindigkeit von 183 km/h, der zweisitzige Cargo kommt auf 181 km/h. Beide sind auch als Maxi in der Langversion erhältlich.



Alle Caddy sind künftig serienmäßig mit einem digitalen Kombiinstrument, Verkehrszeichenerkennung, Tempomat, Einparkhilfe sowie Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung ausgestattet. In den Cargo-Versionen kommen weitere Systeme hinzu, wie etwa zusätzliche Seiten- und Kopf-Airbags, Multifunktionskamera, Reifenkontrollanzeige, Lane Assist und Front Assist mit Fußgänger-/Radfahrer-Erkennung. Auch der Caddy Cargo erhält das aus dem Kombi bekannte Multifunktionslenkrad.



Den Caddy Cargo e-Hybrid gibt es zu Netto-Preisen ab 36.985 Euro, die Pkw-Version startet bei 44.566 Euro (brutto). (aum)