Zehn VW Golf starten bei der Sachsen Classic

Volkswagen beteiligt sich aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Baureihe mit diversen Golf-Modellen an der Sachsen Classic (15.–17.8.). Die Klassikabteilung schickt einen Golf I GTI von 1978, Golf II GTI 16V von 1991 und das ersten Geburtstagssondermodell Golf III GTI „20 Jahre“ von 1997 auf die Route. Dazu kommen ein Golf IV R32 von 2003 mit 241 PS (177 kW) und der 275 PS (202 kW) starke Prototyp Golf III A59 von 1993 sowie zwei Cabriolets der ersten Generation („Erdbeerkörbchen“). Volkswagen Sachsen steuert noch einen Golf I von 1978, einen Golf II GTI 8V von 1989 und einen seltenen Golf IV V6 4-Motion von 2002 bei. Ebenfalls am Start: ein VW-Porsche 914 von 1974.

Einige der Fahrzeuge sind mit Katarina Witt, Maximilian Arland, Ben Dahlhaus und Benny Leuchter prominent besetzt.

Die Oldtimer-Rallye startet am Donnerstag am Werk Zwickau und führt in diesem Jahr über 540 Kilometer quer durch den Freistaat nach Leipzig. Gemeldet sind fast 160 Autos und 40 Motorräder. (aum)