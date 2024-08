Xpeng finanziert mit Santander

Der chinesische Newcomer Xpeng kooperiert in Deutschland bei der Fahrzeugfinanzierung und dem Leasing ab sofort mit Santander. Die Zusammenarbeit umfasst das klassische Geschäft über ausgewählte Partnerhändler. Xpeng wurde vor zehn Jahren geründet und bietet in Deutschland die drei Elektromodelle G6, P7 und G9 an. Volkswagen will gemeinsam mit dem Unternehmen eine neue Architektur für Elektroautos beider Marken für den chinesischen Markt entwickeln. (aum)