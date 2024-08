Neues Audio für die Waverunner

Yamaha stattet einen Teil seiner Waverunner zum Modelljahr 2025 mit neuen werkseitig installierten Audiosystemen aus, die von Yamaha Music entwickelt wurden. Die Lautsprecher sind größer als die Vorgängermodelle und besitzen ein schlankes Design. Zudem wird eine bessere Klangqualität versprochen: Wenn die Waverunner schneller oder langsamer werden, passen sich Lautstärke, Höhen und Bässe automatisch an die Umgebungsgeräusche an. Die neuen Soundsysteme gibt es in den Cruising-Modellen FX Cruiser HO, FX Cruiser SVHO, FX SVHO und VX Cruiser HO. (aum)