Bodenständige Enduro für Ein-Zylinder-Fans

Bullet, Sherpa, Super Meteor, Hunter, Shotgun und zuletzt Guerrilla: An markigen Namen mangelt es Royal Enfield, im vergangenen Jahr immerhin die Nummer elf in der deutschen Zulassungsstatistik, nicht. Von den sechs genannten Bezeichnungen stehte eine nicht für ein Modell, sondern ein Motor, und zwar der erste wassergekühlte der Inder überhaupt. Passenderweise hielt der 40 PS starke Sherpa dann als erstes auch in die neue Himalayan Einzug. Die 450 löst die 410 ab – und absolute Begeisterung bei Ein-Zylinder-Fans aus. Bodenständig wie das Motorrad ist auch der Preis der Enduro, die es mit ihren Abenteuer-Ambitionen durchaus ernst meint. (aum)