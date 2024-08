Aprilia SR GT im Renndress

Eigentlich ist der Aprilia SR GT ja laut Marketing ein „Urban Adventure“-Scooter. Nun kommt der Motorroller als „Replica“ in den Farben der Rennmaschinen von Aleix Espargaró und Maverick Vinales in der aktuellen Moto-GP-Saison. Merkmale sind die mattschwarze Farbgebung mit roten und violetten Grafiken sowie der Markenschriftzug, der sich entlang der Seite und des Mitteltunnels bis zum vorderen Teil des Trittbretts hinzieht. Ebenso wie der Mitteltunnel ist auch der Soziusgriff in Mattschwarz ausgeführt, während das Felgenband vorne rot ist. Dazu kommen Sponsorenaufkleber und – beigelegt – die beiden Startnummern der Moto-GP-Motorräder zum Selbstanbringen. Statt der Allterrain-Räder gibt es Reifen mit sportlichem Straßenprofil.

Der Aprilia SR GT Replica 2024 ist ab September als 125er und 200er erhältlich und kostet 4449 Euro bzw. 4749 Eurro. (aum)